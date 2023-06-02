جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن هيئة الأوقاف حققت قفزة جديدة وغير مسبوقة فى الإيرادات، حيث بلغ إجمالى المتحصلات عن الفترة من 1 حتى 31 مايو الماضى 229 مليونًا و450 ألفًا و860 جنيهًا.





وقال وزير الأوقاف، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن قيمة الزيادة بلغت 36,005,653 جنيها، بنسبة تقدر بنحو 18,6% عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالى الماضى 2021 / 2022م، وبزيادة قدرها 30,280,522 جنيها بنسبة تقدر بنحو 15,20% عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالى 2020 / 2021م. وأوضح الوزير، أن إجمالى المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف عن الفترة من 1 يوليو 2022م حتى 31 مايو 2023م بلغت مليارين و72 مليونًا و87 ألفًا و563 جنيها، بزيادة قدرها 268,436,563 جنيها، بنسبة تقدر بنحو 14,9% عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى 2021 / 2022م، وبزيادة قدرها 475,103,618 جنيها، بنسبة قدرها 29,8% عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالى 2020 / 2021م.

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