وزير التنمية: الحكومة تولى الاستثمار فى البشر أهمية كبيرة  

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة، أن الحكومة المصرية تولى الاستثمار فى البشر أهمية كبيرة، وذلك إيمانا بأن استدامة جميع الجهود التنموية الرامية نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مرهونة بوجود عناصر بشرية فعالة قادرة على القيام بدورها فى إدارة عملية التنمية وتقديم الخدمات المقدمة للمواطنين.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التنمية المحلية مع سيسيل مويس مديرة ومؤسسة أكاديمية لاهاى للحكم المحلى والتدريب، وشاهندة النجار مسؤولة تنفيذ البرامج التدريبية، وعدد من مسؤولى الأكاديمية وذلك على هامش زيارة وزير التنمية المحلية للمملكة الهولندية بحضور السفير حاتم عبدالقادر سفير مصر لدى هولندا وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

شهد الاجتماع استعراض أهم أنشطة الأكاديمية، ومجالات التعاون المشتركة فى مصر، وفرص التعاون مع وزارة التنمية المحلية خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل تركيز الأكاديمية على تطوير قدرات مؤسسات الإدارة العامة والحوكمة المحلية.

وأعرب آمنة عن امتنانه لعقد هذا اللقاء، لافتا إلى أن أكاديمية لاهاى تعد من الأكاديميات الرائدة فى تعزيز الحوكمة المحلية الشاملة والتشاركية، وتعتبرها الحكومة المصرية شريكا أساسيا، فى تعزيز الإشراك الفعال للمجتمعات المحلية، من خلال تدريب ورفع كفاءة العاملين على المستوى المحلى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال إن رؤية الوزارة نحو بناء إدارة محلية فعالة وقوية قادرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين تنطلق من ركيزة أساسية وهى أن "الإنسان محور التنمية"، موضحا أنها تلعب دورا فعالا ورائدا فى رفع كفاءة المحليات وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية وتطوير منظومة القيادات، عن طريق مركز تدريب سقارة (ذراع الوزارة للتدريب وبناء القدرات)، وذلك بالتعاون مع عدد من المنظمات والهيئات المحلية والدولية.

وأضاف أن خطط التدريب المتكاملة تستهدف ما يزيد على 7000 من القيادات والعاملين على مستويات الإدارة المحلية، موضحا أن مركز سقارة يعمل على توفير إطار مؤسسى يجمع بين الدراسة الأكاديمية وتبادل الخبرات التطبيقية، بهدف رفع مهارات القيادات والعاملين بوحدات وأجهزة الإدارة المحلية، وبما يحقق أهداف خطط وبرامج التنمية المحلية وتدعيم وتنمية الوعى بمتطلبات التنمية المحلية على كافة المستويات، وجار العمل على إطلاق منصة إلكترونية للتدريب عن بعد.

وأعرب آمنة، عن تطلع الوزارة إلى تعزيز التعاون المشترك مع أكاديمية لاهاى من خلال تبادل الزيارات والخبرات حول أفضل الممارسات الدولية فى تطوير نظم ومجالات عمل الإدارة المحلية.

وأكد الاستعداد لتعزيز التعاون المشترك بين مركز تدريب التنمية المحلية وأكاديمية لاهاى فى تصميم برامج تدريبية متخصصة ومفصلة لجميع مستويات الإدارة المحلية، لدعم تنفيذ رؤية وزارة التنمية المحلية الطموحة لتطوير الإدارة المحلية، لاسيما فى مجالات عمل الوزارة التى تستهدف تمكين المستوى المحلى من تحسين عملية تقديم الخدمات وتعبئة وتنمية موارده المحلية وعلى رأسها دعم اللامركزية والحوكمة المحلية وتعزيز استجابة الإدارة المحلية، فضلا عن دعم وزارة التنمية المحلية فى رؤيتها الطموحة نحو تمكين المحافظات من عملية تحديد الفجوات ووضع خطط تنمية القدرات واحتياجات الدعم الفنى، وعلى نحو يضمن أداء الوظائف وتقديم الخدمات العامة بشكل كفء وفعال.

ومن جانبها، أعربت مديرة أكاديمية لاهاى عن تطلعها لدعم الحكومة المصرية فى خطتها الطموحة نحو تمكين الإدارة المحلية باعتبارها الأقرب والأقدر على تلبية احتياجات المواطنين، فضلا عن ضرورة تفعيل التعاون المشترك لتنمية وتطوير مركز تدريب التنمية المحلية بجمهورية مصر العربية ليصبح مركزا إقليميا لتدريب وتأهيل كوادر الإدارة المحلية على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا فى مجالات التخطيط الحضرى، الحوكمة المحلية، إدارة المياه، وريادة الأعمال خاصة بعد حصول مركز سقارة على شهادة جودة الأيزو فى فبراير الماضى.

جدير بالذكر أن أكاديمية لاهاى للحكم المحلى تأسست من قبل وكالة التعاون الدولى لاتحاد البلديات الهولندية بدعم من بلدية لاهاى عام 2006 وحصلت على المرتبة الثانية باعتبارها المؤسسة الأكثر ابتكارا من قبل وزارة الشؤون الاقتصادية الهولندية، بالتعاون مع البلديات ومنظمات المواطنين فى مختلف البلدان، وهى متخصصة فى تنمية القدرات من خلال برامج التدريب والتعليم التى تسعى لتطوير المعرفة والمهارات اللازمة لتحسين أليات الحوكمة واللامركزية فى المجتمعات النامية.