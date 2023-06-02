انت الان تتابع خبر الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الساعات القادمة : حر موت وتراب زي امبارح والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها قبل قليل عن حالة الطقس الساعات القادمة من اليوم الجمعة 2 يونيو 2023، على محافظات جمهورية مصر العربية، في ظل الأجواء الغير مستقرة بفعل الكتل الهوائية القادمة من الصحراء الغربية.وأوضحت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس الساعات القادمة سوف تشهد أجواء شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الغربية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وأضافت الهيئة أنه نشاط مثير للرياح المحملة بالأتربة والرمال على فترات متقطعة من اليوم على غرب جمهورية مصر العربية وعلى مناطق من الصحراء الغربية، بالإضافة إلي احتمالية سقوط أمطار خفيفة على غرب البلاد