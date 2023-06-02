بداية من العاشرة.. قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق "المرج الغربية ومتفرعاتها - المرج الشرقية ومتفرعاتها - المرج الجديدة ومتفرعاتها - مدينة الخصوص - عزبة النخل الشرقية ومتفرعاتها - شارع عين شمس ومتفرعاته التابع لمنطقة المرج"، وذلك اعتبارا من الساعة 10 مساء اليوم، وحتى الساعة 6 صباح غدٍ السبت.





وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا لأعمال تعديل مسار خط المياه قطر 1000 مم بمدينة الخصوص لتنفيذ أحد المشاريع. وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 أو التواصل عبر خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.

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