أخبار مصرية

الأوقاف تفتتح اليوم 8 مساجد منها 7 جديدة ومسجد صيانة وتطويرا

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 يونيو 2023 11:26 صباحاً - تفتتح وزارة الأوقاف 8 مساجد اليوم الجمعة 2 / 6 / 2023م، منها 7 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1163 مسجدًا منها 939 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و224 مسجدًًا صيانة وتطويرًا.

 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

 

مديرية أوقاف الدقهلية

 

م المسجد وعنوانه

 

1. الكبير – الشبلي - الجمالية

 

مديرية أوقاف البحيرة

 

م المسجد وعنوانه

 

2. عزبة صديق – صفط الحرية – إيتاي البارود

 

3. النور – بشير أغا - الرحمانية

 

مديرية أوقاف كفر الشيخ

 

م المسجد وعنوانه

 

4. عبده – عزبة عبده – الورق – سيدي سالم

 

5. التقوى – عقلة القبلية – سيدي سالم غرب 

 

 

 

مديرية أوقاف الجيزة

 

م المسجد وعنوانه

 

6. القبلي – قرية الرهاوي – منشأة القناطر

 

مديرية أوقاف القليوبية

 

م المسجد وعنوانه

 

7. التوحيد – الفاروقية –  بنها أول

 

ثانيًا: مساجد الصيانة: 

 

مديرية أوقاف قنا

 

م المسجد وعنوانه

 

1. الرشايدة – الحلفاية  قبلي – نجع حمادي

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا