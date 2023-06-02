«مشروعك» ينفذ 42 مشروعا بالمنوفية بتمويل 15 مليون جنيه خلال مايو

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون، أن فرص العمل التى وفرها المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" خلال شهر مايو الماضى بلغ 84 فرصة عمل بنطاق المحافظة، من خلال تنفيذ 42 مشروعا تنمويا جديدا بتمويل أكثر من 15 مليون جنيه.





وقال المحافظ، فى تصريح اليوم الجمعة، إن الهدف من "مشروعك" خلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بقرى وأحياء المحافظة، وذلك عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها، بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم فى خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة، فى إطار جهود الدولة فى توفير حياة كريمة للمواطنين. ووجه المحافظ بضرورة الاستمرار فى توفير كل التسهيلات اللازمة لتعظيم دور المبادرة، فى إطار دعم خطة الدولة فى مجال تشجيع الشباب على العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى تساهم فى توفير فرص عمل مناسبة للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة. كما وجه المحافظ القائمين على البرنامج بضرورة التوسع فى تكثيف الحملات التوعوية ولا سيما فى القرى وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.

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