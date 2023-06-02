انطلاق ملتقى توظيف «فرصة» للتمكين الاقتصادى بالشرقية

جدة - نرمين السيد - شهدت محافظة الشرقية انطلاق فعاليات ملتقى توظيف برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى، والذى تنظمه وزارة التضامن بالتعاون مع وزارة العمل ومحافظة الشرقية، فى إطار التعاون مع منظمة العمل الدولية تحت مظلة مشروع "تشغيل الشباب فى مصر"، والذى يتم تنفيذه بتمويل من الحكومة النرويجية، وبالتنسيق مع برنامج "فرصة".





وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن برنامج "فرصة"، يعد أحد الأذرع الاقتصادية للوزارة فى إطار دعم مستفيدى "تكافل وكرامة"، حيث إن استهداف الفقر المتعدد الأبعاد يرتكز على إعلاء وتعظيم قيمة العمل.

تأتى ملتقيات التوظيف، التى تتم بالتعاون مع الشركاء المعنيين من الجهات الحكومية والأهلية والدولية، كإحدى آليات التدريب من أجل العمل، وفتح فرص تشغيل وتوظيف لدى الشركات والمصانع، بالإضافة إلى تسليم مستلزمات الإنتاج للشباب المؤهل لإدارة مشروعات متناهية الصغر.

ويوفر ملتقى التوظيف، والذى أقيم بالصالة المغطاة للشباب والرياضة بالزقازيق، أكثر من 4 آلاف فرصة عمل بمشاركة أكثر من 35 شركة من داخل وخارج الشرقية فى قطاعات متنوعة بما يشمل القطاع الخدمى والصناعى والزراعى، وتجارة الملابس والأغذية، وخدمات الدهانات وغيرها من الحرف، بالإضافة إلى العديد من مزايا التوظيف المقدمة من عدد من الشركات، والتى تتضمن التأمين الصحى، بدل انتقال أو توفير وسيلة للانتقال، بدل وجبة، وغيرها من المزايا الحمائية والتأمينية.

جدير بالذكر أن جميع خدمات ملتقيات التوظيف هى خدمات مجانية بدون أى مقابل من أجل مساعدة شباب الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" للحصول على فرص عمل والتخفيف من أعباء المعيشة على أسرهم وتحسين جودة حياتهم.