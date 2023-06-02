وزير الرى يتفقد أعمال تطهير الترع والمصارف فى القليوبية والشرقية

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اليوم الجمعة، محافظتى القليوبية والشرقية؛ لمتابعة موقف المنظومة المائية بالمحافظتين، وكان فى استقباله عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير.





كما تفقد الدكتور سويلم يرافقه الهجان أعمال التطهيرات وحالة المناسيب والتصرفات فى كل من بحر مويس والرياح التوفيقى وجنابية 1 بر أيمن بحر مويس بزمام محافظة القليوبية، كما تفقد سويلم يرافقه أحمد عبد المعطى نائب محافظ الشرقية حالة تطهيرات ترعة أبو الأخضر ومصرف أبو الأخضر بزمام محافظة الشرقية.

ووجه الدكتور سويلم خلال الزيارة بقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة القليوبية بمتابعة الإجراءات التنفيذية لنهو إحلال وتجديد صاولة ك 35 على الرياح التوفيقى (المستخدمة فى حجز المخلفات الطافية على المياه بالترع) واستبدالها بصاولة جديدة خلال شهر من تاريخه.

وفيما يخص بحر مويس، فقد وجه الدكتور سويلم بدراسة إنشاء صاولة جديدة خلف فم بحر مويس، وقيام معاون الوزير للمنشآت المائية بتشكيل لجنة فنية لمعاينة كوبرى فم ترعة بحر مويس وتقديم تقرير عاجل عنه يستعرض حالة الكوبرى ومدى احتياجه للتأهيل والصيانة، وقيام معهدى بحوث المياه الجوفية والهيدروليكا بمعاينة ودراسة المسافة خلف فم بحر مويس وتحديد مصدر المياه الأرضية بالأراضى الواقعة بالجسر الأيسر لبحر مويس، وتكليف التفتيش الفنى والمالى والإدارى بالوزارة بتحديد أسباب تأخير طرح وتنفيذ عملية إحلال وتجديد كوبرى العزيزية على ترعة بحر مويس.

كما وجه بقيام التفتيش الفنى بفحص عملية تأهيل جنابية 1 بر أيمن ببحر مويس ومراجعة القطاعات المنفذة على الطبيعة وفحص جميع عمليات التأهيل المسندة للشركة المنفذة لها، وإعداد تقرير (فنى - مالى) عنها، مشددا على ضرورة متابعة التنفيذ واستلام الأعمال وفقا للمعايير الفنية السليمة.

وفيما يخص حالة المصارف الزراعية بالمنطقة، وجه سويلم بقيام التفتيش الفنى بمراجعة تطهيرات مصرف أبو الأخضر وإعداد تقرير عما تم اتخاذه من إجراءات حياله، مع قيام هيئة الصرف بمراجعة موقف تطهيرات المصارف بمحافظة الشرقية والإفادة بالموقف الحالى.

كما وجه بقيام أجهزة الرى بالتنسيق مع أجهزة محافظتى القليوبية والشرقية لسرعة رفع نواتج تطهيرات الترع والمصارف من على الجسور.

وصرح الدكتور سويلم، بأن نسبة وجودة تنفيذ خطة التطهيرات الجارية خلال موسم أقصى الاحتياجات ستكون ضمن عناصر تقييم مستوى أداء قيادات الرى بالمحافظات من رؤساء الإدارات المركزية والسادة مديرى العموم.

وأكد متابعته المستمرة لأعمال أجهزة الرى والصرف والميكانيكا لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وجاهزية محطات الرفع وحدات الطوارئ النقالى لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف.