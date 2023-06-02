الحكومة ترفع شعار الأمان الاجتماعى «فيديو جراف»

جدة - نرمين السيد - نفذت الحكومة العديد من الإجراءات لدعم المواطنين وتوفير حياة كريمة تليق بهم، وذلك فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتقديم العديد من المبادرات لتعريز شبكة الأمان الاجتماعى الفترة الماضية.





والفيديوجراف التالى يوضح أبرز الإجراءات التى تم تنفيذها بهدف دعم المواطنين وشمولهم فى مظلة الأمان الاجتماعى. يذكر أنه تم زيادة البند المخصص للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2023 - 2024 من 428.5 مليار جنية إلى 529.7 مليار جنيه.

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