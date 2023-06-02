أبرزها الأهرامات.. تذاكر هذه الأماكن السياحية بالكروت البنكية فقط

جدة - نرمين السيد - استكملت وزارة السياحة تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بكل أنواعها فقط لشراء تذاكر زيارة فى عدد من المتاحف والأماكن الأثرية الجديدة، والتى تضمنت منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصرى بالتحرير وقلعة صلاح الدين الأيوبى، بعد أن تم تطبيقه خلال الشهر الماضى بأربع معابد أثرية بأسوان.





وقد تم وقف السداد النقدى بالكامل لشراء التذاكر بهذه المتاحف والأماكن الأثرية، وسيكون التعامل من خلال مدفوعات غير نقدية بالكامل.

ومن المقرر أن يتم السماح بالسداد النقدى لرحلات المدراس المصرية فقط، وذلك لحين انتهاء الوزارة من تنفيذ بوابة الكترونية تُتيح لمختلف المدارس الحجز المسبق لرحلاتها المدرسية وسدادها باستخدام الكروت البنكية أيضاً.

من جانبه، أشار الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أنه سيتم تدريجياً تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها فقط لشراء تذاكر الزيارة فى باقى المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن هناك مجموعة أخرى من المتاحف والمواقع الأثرية سيتم اعتباراً من الأسبوع المقبل الإعلان عن بدء تطبيق هذا النظام بها، وهو ما يسهم فى تحسين التجربة السياحية فى مصر وزيادة تدفق العملة الأجنبية للدولة.

وأوضح الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمى إلى أنه تم على مدار الأيام القليلة الماضية البدء تدريجياً فى تطبيق هذا النظام بهذه الأماكن الثلاث من خلال الإغلاق التدريجى للسداد النقدى، حيث أُتيح منفذ بيع واحد فقط للسداد النقدى، مقابل 7 منافذ للكروت البنكية أو كروت ميزة، بالإضافة إلى الموقع الإلكترونى egymonuments.com الذى تُتيح الوزارة من خلاله شراء التذاكر إلكترونياً مما يسهل عملة دخول المتاحف والمواقع الأثرية.

وأضاف أن جميع المتاحف والمواقع الأثرية فى مصر مُجهزة بماكينات السداد بالكروت البنكية ليتم إلغاء السداد النقدى بشكل تدريجى ويكون السداد باستخدام الكروت البنكية فقط.

وتقوم الوزارة بإخطار شركات السياحة أولاً بأول بقائمة المتاحف والمواقع الأثرية التى يتم تطبيق هذا النظام بها، كما تقوم بإخطار الشركات أيضاً التى ترغب فى شراء تذاكر زيارة مجمعة لعملائها لدخول كافة المتاحف والمواقع الأثرية بأن يكون السداد حصرياً عن طريق التحويلات البنكية ولن يُقبل أى سداد نقدى مباشر لشراء هذه التذاكر.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار كانت قد بدأت، خلال شهر مايو، فى تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها لشراء تذاكر زيارة 4 مواقع أثرية بأسوان كمرحلة أولى مع إلغاء التعامل النقدى بها، وهى معابد كل من إدفو وكوم أمبو وأبو سمبل وفيلة وتم إضافة موقعين اخرين هما متحف النوبة والمسألة الناقصة لتصبح كل مواقع محافظة أسوان غير نقدية بالكامل.