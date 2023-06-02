تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية في شمال سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 يونيو 2023 02:26 مساءً -

شكلت محافظة شمال سيناء غرفة عمليات مركزية في ديوان عام المحافظة لمتابعة امتحانات الشهادتين الثانوية العامة والازهرية، بناء على تعليمات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

واكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن غرفة العمليات برئاسته، وتضم أعضاء من المنطقة الازهرية بالمحافظة ومديريات التربية والتعليم والامن والصحة والتموين ومرفق الإسعاف وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع شبكات توزيع الكهرباء ومنطقة تليفونات شمال سيناء، بجانب عضو من الإدارة العامة للأزمات بالديوان العام.

وأشار الي قيام الغرفة بمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة والازهرية وتلقي الاخطارات من غرفتي عمليات التربية والتعليم والمنطقة الازهرية والاتصال الدائم بغرفتي عمليات وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء لأرسال التقارير الخاصة بسير الامتحانات واي احداث.

كما تقوم الغرفة برصد أي معوقات وسرعه حلها والقيام بكافة الاعمال التي من شأنها نجاح عملية سير الامتحانات، على أن يكون تواجد أعضاء اللجنة اعتبارًا من الساعة الثامنة خلال أيام الامتحانات.

وتبدأت امتحانات الثانوية الازهرية اعتبارا من يوم 3 يونيو الجاري، وتستمر حتى 12 يوليو المقبل، بينما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 12 يونية الجاري وتستمر حتى يوم 13 يوليو المقبل، ويتخلل الامتحانات عطلة عيد الأضحى المبارك.