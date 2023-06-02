مصر على الطريق الصحيح.. مصنع الضفائر الكهربائية للسيارات (فيديوجراف)

فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" أهمية مصنع الضفائر الكهربائية للسيارات.
وقال الوزير، إن هذا المصنع يمثل خطوة جديدة فى مسيرة النجاح التى سطرتها الشركة منذ نشأتها فى مصر، حيث تعد الشركة من أكبر الشركات العالمية المصنعة فى مصر، وتمتلك 8 مصانع فى بورسعيد و6 أكتوبر والعاشر من رمضان، ويعمل بها 12 ألف موظف، وتصدر منتجات بنحو 200 مليون يورو.
وأشار إلى أن الحكومة تفخر بأن هذا المصنع الذى تنشئه الشركة يعد أكبر مصنع لها على مستوى العالم لإنتاج ضفائر السيارات الكهربائية للسيارات والمركبات بكافة أنواعها وسيكون على مساحة 150 ألف متر، وهو ما يؤكد قدرة مصر على اجتذاب كبريات الشركة العالمية للاستثمار فى السوق المصرية، وسيلبى المصنع احتياجات السوق المحلى ويتوقع أن يصدر منتجاته لمختلف الأسواق الأوروبية والأمريكية.
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