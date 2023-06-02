وزير الأوقاف: ديننا دين القيم والأخلاق والفطرة السليمة السوية

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جاء ذلك خلال إلقاء وزير الأوقاف خطبة الجمعة اليوم بمسجد صلاح الدين فى المنيل تحت عنوان احترام الكبير ، وذلك بحضور الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، وجمع غفير من رواد المسجد.
وقال الوزير إن أحق الناس بالشكر بعد شكر الله (عز وجل) هم الوالدين، ويقول سبحانه أن اشكر لى ولوالديك إلي المصير، وشكر كل من أحسن إليك، مؤكدا أن ديننا يدعو إلى احترام الكبير مطلقا سواء أكان كبيرا فى السن أو فى المقام، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا.
وتابع قائلا: "ما أحوجنا إلى إحياء قيم ديننا ومجتمعنا الأصيلة من المروءة وإكرام الكبير واحترام المعلم أيا كان موقعه فى مدرسته أو مسجده أو مصنعه، واحترام الآباء والأعمام والأخوال والخالات وكل كبير، فليس منا من لم يوقر كبيرنا".
كما أكد وزير الأوقاف أن ديننا دين الإنسانية، وكان نبينا (صلى الله عليه وسلم) يقول الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم فى الجاهلية، خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا.
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