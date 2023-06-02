غلق كلى لـ محور شينزو أبى لاستكمال المونوريل

جدة - نرمين السيد - تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، بإشراف اللواء مؤمن سعيد مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، لتنفيذ أعمال خاصة بصب أساسات عميقة خاصة بمشروع المونوريل بمحور شينزو أبى فى الطريق المتجه إلى طريق السويس بمنطقة مدينة نصر.





وأوضح بيان الإدارة العامة لمرور القاهرة أن هذا الأمر يترتب عليه الغلق الكلى لطريق الخدمة بمحور شينزو أبى المتجه لطريق السويس فى الوصلة من فيما قبل كوبرى سبيل المؤمنين بمسافة 60 مترا حتى فيما بعد الكوبرى مباشرة، وتحويل الحركة المرورية من طريق الخدمة بمحور شينزو أبى إلى الطريق الرئيسى المتجه إلى طريق السويس، على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال لمدة 48 ساعة "ليلا ونهارا" بداية من الساعة 12 صباحا بعد منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 2 يونيو 2023 على أن يتم إعادة الشىء لأصله عقب الانتهاء من الأعمال. وتعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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