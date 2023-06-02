31 مليون جنيه لدعم بعض كليات الجامعات الحكومية للحصول على الاعتماد الدولى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، سعى الوزارة الدائم إلى الارتقاء بمؤسسات التعليم العالى الحكومية والخاصة، من خلال نشر مفاهيم ضمان الجودة ورفع كفاءة الأداء بهذه المؤسسات وتنمية الموارد البشرية بها ومن ثم تأهيلها للحصول على الاعتماد من الجهات المختصة مما يؤدى لتحقيق جودة أكاديمية ومؤسسية إلى جانب كسب ثقة المجتمع فى قدرة الخريجين على المستوى القومى والإقليمى والدولى.





وفى هذا الإطار، تلقى الدكتور أيمن عاشور تقريرا، حول جهود وحدة مشروعات تطوير التعليم العالى فى دعم وتأهيل بعض كليات الجامعات المصرية الحكومية للاعتماد الدولى، وذلك من خلال تطوير البيئة التعليمية التى تسمح بتقديم البرامج التعليمية ذات المعايير الأكاديمية المرجعية التى تحقق مواصفات خريج مؤهل للمنافسة الدولية.

حيث قامت وحدة مشروعات تطوير التعليم العالى بطرح مشروعات دعم وتأهيل البرامج الأكاديمية بالجامعات المصرية للاعتماد الدولى، والذى تم التعاقد عليه فى دورته الأولى مع 12 كلية فى 5 جامعات حكومية، بدعم مالى قيمته حوالى 31 مليون جنيه للعمل على تطوير البرامج التعليمية بهذه الكليات وتأهيلها للاعتماد الدولى من مؤسسات دولية معترف بها.

وفى هذا الإطار، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية الإعلام على الاعتماد الدولى من مؤسسة (AQAS) الألمانية يمثل تقييما مرجعيا دوليا للجودة فى التعليم الإعلامى، ويؤكد مكانة الكلية التنافسية المتميزة على المستوى الدولى فى مجال الإعلام الأكاديمى، وبالتالى يساهم فى رفع مكانة الجامعة فى التصنيفات العالمية.

وقد أشاد فريق الهيئة الألمانية للاعتماد الدولى الذى زار الكلية ضمن إجراءات الاعتماد الدولى بالبنية التحتية وتجهيزات الكلية الخاصة بالعملية التعليمية، والتدريب العملى من استديوهات ومعامل ومطبعة، كما أكدوا أن المناهج والمقررات الدراسية بالكلية متطورة وتنافس فى مستواها ما يقدم فى كليات الإعلام المناظرة بالجامعات الأمريكية والأوروبية، كما أشادوا بمستوى الطلاب والخريجين والعلاقات الوثيقة بين الكلية وسوق العمل.

وأوضحت الدكتورة حنان جنيد، عميد كلية الإعلام، أن الكلية بدأت فى التأهل للاعتماد الدولى منذ عامين بنجاحها فى الفوز بمشروع للتطوير طرحته وحدة مشروعات تطوير التعليم العالى، مؤكدة أن نجاح الكلية فى الحصول على الاعتماد الدولى لبرامجها الأكاديمية الأربعة نتاج جهد كبير ومتواصل لفريق العمل بالكلية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور الصاوى الصاوى أحمد، مدير وحدة دعم البرامج الجديدة والاستشارى بالوحدة، أن هذا التطور جاء من خلال سعى وزارة التعليم العالى لتطوير منظومة التعليم بالجامعات المصرية للمنافسة العالمية فى مجال التعليم والتعلم والبحث العلمى، تنفيذا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى التى دشنتها الوزارة فى مارس الماضى، وتحقيقا لرؤية مصر 2030، والخاصة بتطوير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأشار الدكتور محمد الشاذلى مدير إدارة دعم الجودة والتأهيل للاعتماد بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالى أن الدعم المالى المقدم من وحدة إدارة المشروعات لكلية الإعلام بجامعة القاهرة بلغ ثلاثة ملايين جنيها مساهمة فى تطوير وتحسين البنية التحتية للكلية، وتحديث البيئة التكنولوجية، هذا بالإضافة للدعم الفنى الذى أهل الكلية لاستيفاء الملفات الخاصة بالتقدم للاعتماد.

كما قامت الوحدة بتقديم الدعم اللازم للتعريف بقواعد ومعاييرالوكالة الألمانية للاعتماد، والتعريف بكيفية إعداد الدراسة الذاتية، كما تم إجراء عملية المراجعة اللازمة للدراسة الذاتية لبرامج الكلية قبل إرسالها للوكالة الألمانية، وتنفيذ زيارة المحاكاة، والتى أوضحت نقاط القوة والنقاط التى تحتاج لتحسين فى الكلية قبل زيارة الهيئة الألمانية (AQAS)، وهو ما أشادت به الهيئة الألمانية فى تقريرها عن إمكانات الكلية الأكاديمية، والتكنولوجية، وقدرة مناهجها واستوديوهاتها، ومعاملها على المنافسة مع أرقى الجامعات الأمريكية والأوروبية، والذى كان للمشروع دور بارز فى تحقيقها.

واختتم التقرير، بالتأكيد على قيام وحدة مشروعات تطوير التعليم العالى خلال الفترة المقبلة باستكتمال زيارات الاعتماد الدولى لجميع الكليات المتعاقد عليها خلال الدورة الأولى لمشروعات دعم وتأهيل البرامج الأكاديمية بالجامعات المصرية للاعتماد الدولى.