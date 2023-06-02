انت الان تتابع خبر الأرصاد تجيب المواطنين حول هل يوجد عاصفة ترابية اليوم؟.. شوف الرد الصادم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سادت حالة من التساؤل خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الجمعة الموافق 2 يونيو 2023، بين الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية حول هل يوجد عاصفة ترابية اليوم؟وشهدت عدد من محافظات الجمهورية على مدار اليومين الماضيين نشاط مثير للرياح المحملة بالرمال والأتربة والتي تحولت إلي عاصفة ترابية والتي نتج عنها اقتلاع عدد من الأشجار وأعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية في الطرق والشوراع.

هل يوجد عاصفة ترابية اليوم؟:

من جانبها أكدت هيئة الأرصاد الجوية إلي أن العاصفة الترابية مستمرة اليوم والتي تحدث نتيجة منخفض خماسيني قادم من الصحراء الغربية، يؤدي لكتل هوائية ونشاط للرياح وارتفاع في درجات الحرارة في الساعات القادمة على كافة المناطق.

أماكن العاصفة الترابية :

شهدت بعض المحافظات مثل القاهرة، الجيزة، كفر الشيخ، المنوفية، السويس ودمياط نشاطًا للرياح مصحوبًا بالأتربة والرمال