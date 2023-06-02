انت الان تتابع خبر بالصور .. الأجهزة الأمنية تكشف اللحظات الأخيرة في حياة طفلين قبل غرفهما بـ”البحر الأحمر” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الأجهزة الأمنية بمدينة الغردقة بعدما تلقت بلاغا من شرطة السياحة من أمن إحدى القرى السياحية بمحافظة البحر الأحمر وبالتحديد مدينة الغردقة يفيد بغرق أخت وشقيقها داخل حمام السباحة لم يتجاوز عمرهما ١٠ أعوام.

وسادت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا ، داخل جمهورية مصر العربية، حيث قام العديد من الرواد بتقديم التعازي في حادث الغردقة.

تفاصيل غرق الطفلين :

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن سبب الوفاة هو إصابتهما باسفكسيا الغرق، وذلك بعدما تم خروج جثامين الطفلان رضوى عبدالله السيد والتي تبلغ من العمر ٨ سنوات، وشقيقها محمد الذي لم يتجاوز من العمر ٦ سنوات، وهما من محافظة الغربية، وكان والدهما قد اصطحبهما إلى البحر الأحمر لقضاء إجازة الصيف.