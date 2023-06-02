«كاف» يعلن بث مباراتي الأهلي والوداد المغربي بنهائي أفريقيا في 80 دولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 يونيو 2023 04:28 مساءً - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي، إذاعة مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلى والوداد الرياضي، ذهابا وإيابا، يومى 4 و11 يونيو 2023، مباشرة فى أكثر من 80 دولة، ومباشرة فى 32 محطة مجانية فى أفريقيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة الوداد المغربى فى التاسعة مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح الموقع الرسمي لـ "كاف" أن قنوات "بي إن سبورتس" و"كنال بلوس" الفرنسية، و"سيبير سبور" الجنوب أفريقية، و"ستار تايمز" الصينية، ستبث مباشرة مباراتي الوداد والأهلي فى ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فيرون موسينجو أومبا، "كان الطلب على بث محتوى مباريات الأندية الأفريقية مذهلاً هذا الموسم، جودة كرة القدم تتناسب مع الاهتمام، نتطلع لنتيجة هذه النهائيات من بطولة كأس كونفدرالية فى الجزائر، وجولتي دوري أبطال بين الوداد والأهلي سنقدم إنتاجًا تليفزيونيًا عالى الجودة ".

من ناحية أخرى، يكثف الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، تحضيراته لمباراته المهمة أمام الوداد ، فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى.

وتأهل الأهلي إلى نهائي أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي برباعية نظيفة فى مجموع مباراتي نصف النهائي، بينما تأهل الوداد الرياضي إلى النهائي عقب التعادل مع صن داونز بنتيجة 2/2 فى مجموع المباراتين، باعتبار أن مباراة الذهاب فى المغرب انتهت بالتعادل السلبي.

لعب الأهلي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا 27 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 11 مباراة، وخسر خمس مباريات، أحرز لاعبوه 35 هدفًا واستقبلت شباكه 21.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا برصيد ست عشرة مرة، يليه الزمالك والترجي برصيد ثماني مرات لكل منهما، ثم مازيمبي الكونغولي وكوتوكو الغاني برصيد سبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكري الغيني والوداد المغربي برصيد خمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربي أربع مرات، ووصل صن داونز الجنوب إفريقي للدور النهائي مرتين.

كما وصل الأهلي للدور النهائي للمرة الرابعة على التوالي بعد أن وصل في مواسم 2019-2020، و2020-2021، و2021-2022 وهذا الموسم 2022-2023، معادلًا رقمه السابق بالوصول أربع مرات متتالية للدور النهائي أعوام 2005، و2006، و2007، و2008، ولم يحقق رقم الأهلي بالوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا أربع مرات متتالية إلا نادي هافيا كوناكري الغيني، وحققها مرة واحدة أعوام 1975، و1976، و1977، و1978

أسند مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مباراة ذهاب نهائي بطولة أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي إلى الحكم الليبي معتز إبراهيم والتونسي هيثم قيراط حكم للفار ومصطفى غربال مساعدًا للفار.