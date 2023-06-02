محافظ القاهرة يشرف على رفع شاسيه لوحة إعلانية تعرضت للميل فى الشرابية (صور)

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالمحافظة؛ لحين استقرار الأحوال الجوية واستمرار المتابعة الميدانية للجنة المشكلة لمراجعة اللوحات الإعلانية المثبتة على شاسيهات فى عملها للتأكد من سلامة جميع اللوحات حفاظًا على حياة المواطنين.





جاء ذلك خلال إشراف محافظ القاهرة على أعمال رفع شاسيه لوحة إعلانية تابعة لإحدى الشركات الخاصة موجود أعلى أحد العقارات بحى الشرابية حدث به ميل نتيجة تأثره بالعاصفة الترابية القوية التى تعرضت لها العاصمة ظهر أمس.

وأصدر محافظ القاهرة، تعليماته بتشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقار من الحادث حرصًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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