قرينة الرئيس الأمريكى للسيدة انتصار السيسى: شكرا لكم على الترحيب الحار

جدة - نرمين السيد - وجهت جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكى، الشكر للسيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، على الترحيب الحار بها فى مصر.



جدة - نرمين السيد - وجهت جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكى، الشكر للسيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، على الترحيب الحار بها فى مصر. وكتبت جيل بايدن - عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الجمعة - "شكرا لكم على الترحيب الحار فى مصر - أم الدنيا-".

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