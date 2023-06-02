بعد الترميم.. الأوقاف تفتتح الأحد ثالث أكبر مساجد مصر مساحة

جدة - نرمين السيد - تفتتح وزارة الأوقاف، الأحد المقبل، ثالث أكبر مساجد مصر مساحة - بعد مسجد مصر ومركزها الثقافى الإسلامى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد أحمد بن طولون ثانى أكبر مساجد مصر مساحة بعد مسجد مصر ومركزها الثقافى الإسلامى بالعاصمة الإدارية الجديدة - مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة.





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