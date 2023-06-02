السيدة انتصار السيسى تستقبل قرينة الرئيس الأمريكى (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبلت السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، بمطار القاهرة الدولى السيدة جيل بايدن قرينة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فى مستهل زيارتها إلى مصر التى تمتد على مدار يومين.





وقال المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى والسيدة قرينته رحبا بالسيدة جيل بايدن فى قرص الاتحادية، حيث نقل الرئيس السيسى تحياته للرئيس جوبايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، معربًا عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة والممتدة منذ عقود مع الولايات المتحدة. ومن جانبها، نقلت قرينة الرئيس الأمريكى تحيات الرئيس بايدن للرئيس السيسى وأشادت بحسن الاستقبال وكرم الضيافة فى مصر معربة عن تقدير الولايات المتحدة حكومة وشعبا لمصر.

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