السيسى لـ«قرينة بايدن»: مصر تعتز بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة مع أمريكا

جدة - نرمين السيد - استقبلت السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية ، بمطار القاهرة الدولى اليوم السيدة جيل بايدن قرينة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فى مستهل زيارتها إلى مصر التى تمتد على مدار يومين.





وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى والسيدة قرينته رحبا بالسيدة جيل بايدن فى مقر قصر الاتحادية، حيث نقل الرئيس السيسى تحياته للرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الامريكية، معربًا عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة والممتدة منذ عقود مع الولايات المتحدة.

ومن جانبها، نقلت قرينة الرئيس الأمريكى تحيات الرئيس بايدن للرئيس السيسى وأشادت بحسن الاستقبال وكرم الضيافة فى مصر معربة عن تقدير الولايات المتحدة حكومة وشعبا لمصر.

وعبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، رحبت السيدة انتصار السيسى بزيارة السيدة جيل بايدن، السيدة الأمريكية الأولى، ضيفة عزيزة على مصر.

وأضافت انتصار السيسى: "تحل السيدة جيل بايدن، السيدة الأمريكية الأولى، ضيفة عزيزة على مصر، وإننى إذ أرحب بها فى بلدها الثانى مصر، أتطلع لأن تكون الزيارة خطوة جديدة نحو تعزيز الصداقة المصرية الأمريكية، وأتمنى لها قضاء أفضل الأوقات فى أم الدنيا".