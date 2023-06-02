جدة - نرمين السيد - وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":

"تحل السيدة جيل بايدن، السيدة الأمريكية الأولى، ضيفة عزيزة على مصر، وإننى إذ أرحب بها فى بلدها الثانى مصر، أتطلع لأن تكون الزيارة خطوة جديدة نحو تعزيز الصداقة المصرية الأمريكية، وأتمنى لها قضاء أفضل الأوقات فى أم الدنيا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيدة انتصار السيسى مرحبة بـ«جيل بايدن»: أتطلع لأن تكون الزيارة خطوة جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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