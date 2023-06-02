رئيس هيئة الرعاية الصحية يشارك بالمؤتمر الطبى لمستشفى وادى النيل

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، فى المؤتمر الطبى لمستشفى وادى النيل حول أحدث طرق علاج مرضى القلب والأوعية الدموية، والمنعقد تحت شعار "نعمل معا" بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.





جاء ذلك بحضور الدكتور حازم خميس، المدير العام لمستشفى وادى النيل وعضو المجلس الاستشارى الطبى لهيئة الرعاية الصحية، والدكتورة جميلة نصر، أستاذ ورئيس قسم القلب بمجمع الإسماعيلية الطبى التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية ورئيس المجلس العلمى لزمالة القلب المصرية، والدكتور محمد سامى، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، وعدد من مقدمى الخدمة الصحية فى تخصص القلب والأوعية الدموية بمستشفيات الهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل.

ورحب الدكتور أحمد السبكى، فى مستهل كلمته، بالدعوة الكريمة للمشاركة بالمؤتمر، مشيرا إلى أن الدكتور حازم خميس، أحد رواد الكفاءات المصرية الوطنية فى تخصص القلب والأوعية الدموية، ولافتا إلى أن مستشفى وادى النيل كان لها دور كبير فى تحسين المؤشرات الصحية بالدولة، مضيفا أنها أول مستشفى تشارك فى مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى الإنجاز الكبير فى تخصص علاج مرضى القلب بأحدث التقنيات الطبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل، لافتا إلى أن تلك النجاحات هى نتاج عمل جاد لكل مقدمى الخدمة الصحية بأقسام القلب بالمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظات الإسماعيلية والأقصر وبورسعيد وجنوب سيناء، وقريبا بأسوان والسويس.

وأكد السبكى، أهمية المشاركة بالمؤتمر الطبى والاهتمام بالتدريب المهنى المستمر لمقدمى الخدمة الصحية بمستشفيات الهيئة، واستمرار العمل لتوفير أحدث تقنيات لتحسين الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين بخدمات التأمين الصحى الشامل، لافتا إلى أن التأهيل والتدريب المستمر والبحث العلمى قاعدة رئيسية فى دستور عمل هيئة الرعاية الصحية؛ لترسيخ مفاهيم الجودة والابتكار فى تقديم الخدمة الصحية.

وأعرب الدكتور أحمد السبكى، عن تطلعه للتعاون لإنشاء فرع للأكاديمية الإفريقية للطب الرياضى وعلوم الرياضة، أول أكاديمية أنشأها الدكتور حازم خميس لطب القلب الرياضى فى مصر، وذلك بمستشفى التأهيل والطب الرياضى التابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، ليصبح فرع إقليمى للأكاديمية بمحافظات إقليم القناة، لافتا إلى قوة البنية التحتية للمستشفى، والتى يتم تجهيزها على أعلى مستوى، ومؤكدا أهمية ذلك فى مساعدة الرياضيين فى الوقاية من الأمراض أو الإصابات، وتماشيا مع توجهات العالم مؤخرا لطب الأصحاء مثل الطب الرياضى.

ووجه السبكى، الشكر لكل مقدمى الخدمة الصحية على جهودهم المبذولة والمستمرة فى خدمة وعلاج المرضى، وتحقيق حلم المصريين فى مستوى متميز من الخدمات الطبية والعلاجية، ومتمنيا لهم الاستفادة من جميع ورش العمل المتقدمة المنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر.

ومن جانبه أشاد الدكتور حازم خميس، بإنجازات هيئة الرعاية الصحية، والتطور السريع للخدمات الطبية والعلاجية بمستشفياتها بمحافظات التأمين الصحى الشامل، وبخاصة تخصص القلب والأوعية الدموية، بما يتماشى مع تحقيق أحلام المصريين فى التغطية الصحية الشاملة بأعلى معايير الجودة، وبما يعزز ريادة مصر فى الطب والتكنولوجيا الصحية على المستويين الإقليمى والدولى.

وأشارت الدكتورة جميلة نصر، إلى تميز الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل، وبخاصة علاج أمراض القلب، وإدخال العديد من التقنيات الطبية لعلاج المرضى وفق أحدث الممارسات الطبية العالمية، وأهمها زراعة واستبدال الصمام الأورطى بتقنية التافى، وعلاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية بتقنية CTO، وعلاج تكلسات الشرايين الطبية باستخدام الشنيور الطبى.