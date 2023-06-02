المشاركة فى افتتاح ملتقى بناة مصر الأبرز.. حصاد وزارة التضامن خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة التضامن الاجتماعى، تقريرها الأسبوعى، بالإنفوجراف والفيديو، مستعرضه من خلاله الأنشطة والأحداث، التى قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 26 مايو وحتى 1 يونيو.





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