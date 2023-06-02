السيدة الأمريكية الأولى تزور الجامع الأزهر وتلتقط الصور التذكارية

جدة - نرمين السيد - وكان فى استقبال قرينة الرئيس الأمريكى لدى وصولها، رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داوود، ولفيف من قيادات الأزهر الشريف.
وتفقدت قرينة الرئيس الأمريكى، فور وصولها، صحن الجامع الأزهر، قبل أن يتم التقاط الصور التذكارية فى صحن الجامع، معبرة عن إعجابها وتقديرها الكبير للأزهر الشريف.
وتقوم السيدة جيل بايدن، حاليًا بزيارة إلى القاهرة تستغرق يومين، فى إطار جولة تشمل أربع دول فى المنطقة بدأت بالمملكة الأردنية الهاشمية.
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