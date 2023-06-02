حياة كريمة.. استكمال 75% من أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف ببرج العرب (صور)

من جانبه قال المهندس محمد الدباح – المسؤول عن إنشاء المشروع، إنه تم إنشاءه على مساحة 62 ألف متر مربع، وتعد المحطة ثنائية التشغيل، ومجهزة لمعالجة مياه الصرف الصحى لاستخدامها فى مياه الشرب، ومكونة من 26 منشأة، عبارة عن 4 منشآت إدارية و22 منشأة خزانات، وتم استكمال حوالى 75% من الأعمال الإنشائية حتى الآن.
واستهل أحد قاطنى المنطقة، كلماته بشكر القيادة السياسية وحياة كريمة، على إنشاءها هذا الصرح الكبير، فقديما اعتمد الأهالى على حصولهم على المياه من حفر الآبار، ولكن بعد إنشاء محطة المعالجة، فسيتم الاعتماد عليها.
وناشد بضرورة إنشاء العديد من المشروعات التى تخدم المنطقة، والتى كانت تعتبر فى طى النسيان إلى وقت قريب، حتى قامت حياة كريمة بإنشاء العديد من المشروعات "مدارس وأبنية تعليمية - مراكز الشباب - وحدات صحية ومراكز للإسعاف".
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