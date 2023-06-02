عاجل- السيسى وأمير قطر يتفقان على إطلاق مبادرة لدعم الشعب السودانى

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر، حيث تناول الاتصال سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ودعمها وتطويرها فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما فى السودان.





‎وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الزعيمين شددا خلال الاتصال على أهمية العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الإنسانية بالسودان، وتسهيل انسياب المساعدات الإغاثية وتجنيب المدنيين تداعيات القتال. وفى ذلك الإطار اتفقا على إطلاق مبادرة مشتركة لدعم وإغاثة الشعب السودانى، تهدف للتخفيف من آثار وتداعيات الأزمة الراهنة على الأشقاء السودانيين، خاصة اللاجئين، من خلال تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية لهم، على أن تتولى الجهات المعنية فى الدولتين وضع الأطر والآليات التنفيذية ذات الصلة.

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