تحمل 600 سائح.. 27 رحلة بالون تزين سماء الأقصر

جدة - نرمين السيد - وأوضح ممثل شركات اتحاد البالون الطائر بالأقصر أحمد عبود- فى بيان، اليوم الجمعة- أن الإقبال على الرحلات كبير رغم ارتفاع درجات الحرارة، حيث يتوافد على المناطق الأثرية الزائرون، الذين يعشقون رحلات البالون الطائر، باعتبارها من أهم البرامج السياحية التى يقبل عليها السائحون المتوافدون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية فى عاصمة السياحة العالمية "الأقصر"، والتى تتمتع بطقس معتدل مشمس.

وأضاف أن المحافظة اتخذت إجراءات السلامة الكاملة خلال انطلاق الرحلات، وهناك تنسيق كامل مع الجهات الأمنية بالمحافظة، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل التى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين فى الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التى حددتها الجهات الأمنية، وسلطات الطيران المدنى بالهبوط بالبالون فى المطار المحدد لها غرب المدينة.