الرقابة الصحية: حريصون على نقل تجربة التأمين الشامل للأشقاء الأفارقة

جدة - نرمين السيد - وأعرب الدكتور أحمد طه، عن ترحيبه بزيارة الوفد الزيمبابوى لمصر، للاطلاع على التجربة المصرية فى توفير رعاية صحية متميزة وذات جودة من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكدا حرص الهيئة على تبادل الخبرات ونقل التجربة للأشقاء الأفارقة.

وأشار إلى عمق العلاقات بين البلدين وحرص مصر على تعزيز الاستثمار فى القطاع الصحى بإفريقيا ودعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

وخلال اللقاء، أوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن مشروع التأمين الصحى الشامل هو المشروع الوطنى الذى يرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسى وتدعمه الحكومة المصرية لإصلاح وتطوير المنظومة الصحية بمصر، وأن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR هى واحدة من 3 هيئات تم انشائها لتفعيل هذا المشروع القومى الهام.

وأضاف أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هى الجهة المسئولة عن إصدار المعايير واعتمادها دوليا والتحسين المستمر لجودة الخدمات الصحية.

واستعرض الدكتور أحمد طه إجراءات تسجيل واعتماد المنشآت الصحية والتكلفة اللازمة لذلك، مؤكدا أن أهم ما يميز منظومة التأمين الصحى الشامل هو فصل تمويل الخدمة عن مقدمها لتحقيق التنافسية بين مقدمى الخدمة لصالح المريض والحرص المستمر على تحسين جودة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة الأداء، حيث يقوم التأمين الشامل على شراء خدمة الرعاية الصحية من جميع مقدمى الخدمة وتوفيرها لجميع فئات المجتمع بمستوى جودة عالية،

وأوضح أن تعاقد المنشأة الصحية مع منظومة التأمين الصحى الشامل يشترط حصولها على شهادة الاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وفقا للمعايير الدولية.

وتابع أن للهيئة دور رقابى على المنشآت الصحية بعد منح شهادة الاعتماد، لضمان استدامة تطبيق المعايير ونظم الجودة القائمة التى تحقق سلامة المريض والأطقم الطبية وتقديم خدمات صحية على اعلى مستوى لمنتفعى التأمين الشامل.

ولفت الدكتور أحمد طه إلى أنه بجانب اعتماد المعايير الوطنية دوليا، تعتبر هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هى أول هيئة مستقلة تحصل على شهادة اعتماد (الإسكوا) كهيئة تقييم خارجى للمنشآت الصحية على مستوى مصر، والثانية على مستوى افريقيا، والثالثة على مستوى الشرق الأوسط ضمن 40 جهة (مقيمة) تحصل على هذا الاعتماد فى العالم.

وفى سياق التعاون الدولى، أوضح أن الهيئة أصدرت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية دليل متطلبات التميز للمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة، فى ضوء الاتجاه الوطنى نحو تحقيق مفهوم المنشآت الخضراء المستدامة واستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 بمدينة شرم الشيخ، إلى جانب اصدار معايير التميز فى السياحة العلاجية تيموس – جهار، والمصممة خصيصا للمنشآت الحاصلة على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وتسعى للحصول على الاعتماد الدولى فى مجال السياحة العلاجية.

من جانبها، قالت الدكتور آية نصار، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إن الجودة أصبحت شرطا إلزاميا على جميع المنشآت الصحية بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحى الشامل ولم تعد اختيارية.

وفي نفس السياق، ثمن كليف مفامبيلا، مدير الاتصالات بوزارة الاقتصاد والمالية بزمبابوى ورئيس الوفد، جهود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والدور الملموس لها بمنظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكدا على ثقة زيمبابوى فى القدرات المصرية وسعادتها بالتعاون المشترك، وتطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة المصرية فى تطوير المنظومة الصحية، حيث تمتلك زيمبابوى المكانة التى تؤهلها للقيام بهذا الدور بمنطقة جنوب إفريقيا.

حضر اللقاء، الدكتور حسام أبوساطى المدير التنفيذى لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وممثلو الإدارة العامة لأبحاث وتطوير المعايير، والإدارة العامة للمكتب الفنى بالهيئة، وضم وفد زمبابوى عدد من المسئولين بالقطاعات التأمينية، والقانونية، والسياسات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية.