مد العمل بالخط الثالث للمترو يوم مباراة نهائى إفريقيا بين الأهلى والوداد

جدة - نرمين السيد - ويلعب الأهلى ضد الوداد المغربى، فى التاسعة مساء الأحد المقبل، وذلك فى ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولى.

وقالت الشركة، فى منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، اليوم الجمعة، إنه تقرر زيادة ساعات العمل، ساعة إضافية، للخط الثالث للمترو يوم الأحد المقبل، حتى الواحدة بعد منتصف الليل، وذلك لاستيعاب أعداد المواطنين يوم مباراة الأهلى والوداد المغربى.

وأضافت أن زمن انخفاض زمن التقاطر ليصبح 5 دقائق ونصف، مع زيادة أعداد القطارات لاستيعاب المشجعين قبل وبعد المباراة.