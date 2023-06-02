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جدة - نرمين السيد - ويلعب الأهلى ضد الوداد المغربى، فى التاسعة مساء الأحد المقبل، وذلك فى ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولى.
وقالت الشركة، فى منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، اليوم الجمعة، إنه تقرر زيادة ساعات العمل، ساعة إضافية، للخط الثالث للمترو يوم الأحد المقبل، حتى الواحدة بعد منتصف الليل، وذلك لاستيعاب أعداد المواطنين يوم مباراة الأهلى والوداد المغربى.
وأضافت أن زمن انخفاض زمن التقاطر ليصبح 5 دقائق ونصف، مع زيادة أعداد القطارات لاستيعاب المشجعين قبل وبعد المباراة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مد العمل بالخط الثالث للمترو يوم مباراة نهائى إفريقيا بين الأهلى والوداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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