الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على القاهرة خلال الساعات المقبلة

جدة - نرمين السيد - كما نوهت الهيئة، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، بأن الحرارة الآن على القاهرة 38 درجة بينما تختلف الأجواء تماما على السواحل الغربية، فدرجة الحرارة فى الإسكندرية ومطروح 22 درجة.

ومن المتوقع خلال الساعات القليلة المقبلة هبوب رياح شمالية غربية، على إثرها تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض النسبى على القاهرة.