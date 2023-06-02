الكشف على 887 شخصا فى قافلة طبية بنجع حمادى ضمن «حياة كريمة»

وأكد محافظ قنا، فى بيان اليوم الجمعة، أن هذه القافلة تأتى انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.
ومن جانبه قال الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا إنه إلى جانب ما قدمته القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة قامت أيضا بخدمات التوعية، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالى بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة.
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