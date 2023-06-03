الدستورية تحل مجلس الشورى.. ومضات ثورة 30 يونيو على «الوثائقية» (فيديو)

ونشرت "الوثائقية" عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" لليوم الثانى من أيام شهر يونيو، ومضات وثائقية تضمنت أحداث قرار حل المحكمة الدستورية العليا فى 3 يونيو عام 2013، مجلس الشورى حينها والجمعية التأسيسية للدستور، حيث غطت الصحف حينها قرار المحكمة بحل مجلس الشورى وجمعية تأسيس الدستور.
يذكر أن سلسلة وثائقيات 30 يونيو تعرض على مدى اليوم، بداية من الخميس الأول من يونيو، وحتى الثالث من يوليو المقبل تذكيرا للأجيال الجديدة بما دار فى تلك الحقبة، وذلك حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان.
وتأتى سلسلة وثائقيات ثورة 30 يونيو اليومية على شاشة "الوثائقية"، إلى جانب عرض عدد من الأفلام الوثائقية التى تنتجها القناة حاليا لعرضها خلال الشهر عن ثورة المصريين ضد الإخوان.
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