تفاصيل فوز مصر بمقعد بالمجلس التنفيذى للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية

جدة - نرمين السيد - فازت مصر - ممثلة فى الهيئة العامة للأرصاد الجوية إحدى الهيئات التابعة لوزارة الطيران المدنى - بمقعد بالمجلس التنفيذى للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، لمدة أربعة أعوام من عام 2023 وحتى عام 2027، وذلك خلال الانتخابات التى أجريت بالدورة التاسعة عشرة للمؤتمر العالمى للأرصاد الجوية والمقامة حاليًا بمقر المنظمة فى العاصمة السويسرية جنيف، بمشاركة ١٦٣ دولة ويتزامن هذا الفوز مع الاحتفال بمرور 150 عاما على إنشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO-IMO)، وكذلك مع إطلاق المبادرة الدولية للإنذار المبكر للجميع والتى تهدف إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات من مخاطر التغيرات المناخية.





وأكد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى أن هذا الإنجاز الدولى الجديد يضاف إلى الإنجازات التى تحققها الدولة المصرية بقياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى – رئيس الجمهورية، وفى ضوء جهود الدولة المستمر لدعم لقطاع الطيران المدنى فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

قدم الوزير التهنئة لجميع العاملين بالهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة السيد الملاح هشام طاحون – رئيس مجلس الإدارة - على دورهم الفعال وجهودهم الكبيرة والتى كان لها عظيم الأثر فى تحقيق هذا الإنجاز العالمى الجديد.

وأوضح الفريق حلمى أن فوز مصر بهذا المقعد يأتى عقب الجهود الحثيثة التى بذلتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال الفترة الماضية من خلال التعاون المثمر والتنسيق المستمر مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية خاصةً خلال مؤتمر الأطراف المعنيين بتغير المناخ (COP27) والذى أقيم مؤخرا بمدينة شرم الشيخ، وكذلك بعد حشد تأييد الدول الأعضاء خلال الاجتماعات التى تمت بجامعة الدول العربية خلال شهر مايو الماضي، مما يؤكد على الدور الريادى والمكانة المتميزة التى تتمتع بها مصر على المستوى الإقليمى والدولى فى مختلف المجالات وبخاصة فى مجال الأرصاد الجوية.

واضاف أن هذا الفوز يعد حدثًا مهمًا لجمهورية مصر العربية حيث يتيح لها المشاركة فى صناعة القرار داخل المنظمة وضمان مصالح مصر الاستراتيجية فى مجال الطقس والمياه على المستوى الدولي.

ومن أبرز الجهود التى قامت بها الهيئة العامة للأرصاد الجوية هو إنشاء متحف للأرصاد الجوية والتغيرات المناخية، والذى يضم مجموعة فريدة من السجلات المناخية التى يعود تاريخها إلى أكثر من 200 عام وكذلك أجهزة الرصد الجوى التى تم استخدامها فى مجال القياسات الجوية عبر الزمن. وقد لاقى هذا المتحف الإشادة والإعجاب من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وقامت بإتاحة جولة افتراضية بداخله على الموقع الخاص بها لتحذو بحذوه سائر دول العالم الأعضاء بالمنظمة..

ومن الجدير بالذكر، أن مصر تعد من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومنذ بداية عمل المنظمة تعتبر مصر من أهم الأعضاء الفاعلين بالمنظمة من بين 197 عضوًا.