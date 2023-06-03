حياة كريمة.. بدء تطوير مستشفى الحسينية المركزى (صور)

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، خلال زيارته مستشفى الحسينية المركزى، منذ عدة أسابيع، بالبدء فى مرحلة تطوير المستشفى، وتكليف الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشؤون المشروعات القومية، بإنشاء مبنى جديد، وإسناد هذه الأعمال الإنشائية لإحدى الشركات المتخصصة لتنفيذ المشروع.





ويهدف التطوير لإضافة خدمات طبية جديدة، تضاف لباقى الخدمات المتقدمة التى شهدتها المستشفى خلال الفترة السابقة، والتى تعمل بطاقة استيعابية 148 سرير منهم 12 سرير رعاية مركزة، و19 حضانة، هذا بجانب بنك الدم التجميعى، وقسم الكلى الصناعى، والمزود بعدد 74 ماكينة، ويخدم 224 مريض كلى، بجانب تزويد المستشفى بجهاز أشعة مقطعية، بتكلفة تقديرية بلغت 4.2 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير قسم عناية القلب، بتكلفة تقديرية بلغت 2 مليون جنيه، مع تفعيل خدمات مبادرة التشخيص الطبى عن بعد، وسيتم عمل التوسعات اللازمة، بعد إزالة المبانى القديمة، وربط المبانى الجديدة ببعضها، بما يساهم فى الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمركز ومدينة الحسينية والمراكز المحيطة بها.

على إثر ذلك زار الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الحسينية المركزى، والمركز الطبى بالحسينية، يرافقه لجنة تضم مديرى الإدارات الفنية بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بالحسينية، لمعاينة جميع الأماكن والأقسام الطبية وغير الطبية بالمستشفى والمركز الطبى، لاختيار الأماكن البديلة لنقل وتقديم الخدمة الطبية بها، أثناء تنفيذ المشروع الجديد لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية بالمستشفى.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود، الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من سرعة الاستجابة فى تعامل الفرق الطبية مع حالات الاستقبال والطوارئ، وإجراء كافة الفحوصات الطبية للحالات، وتحويلهم للأقسام الداخلية لاستكمال العلاج أو خروجهم تحسن وفقا للتشخيص الطبى لكل حالة، كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة، ومن توافر فصائل الدم المختلفة ومشتقاته ببنك الدم التجميعى، موجها بزيادة عدد أجهزة التكييف بقسم الكلى الصناعى، كما تفقد أيضا مطبخ المستشفى، وتم التأكد من جودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى والعاملين بالمستشفى، ومن الكميات المحددة وفقا للاشتراطات المتعاقد عليها، كما تابع أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية بالمستشفى، وتم التوجيه بسرعة إصلاح الأجهزة المعطلة والبالغ عددها 12 جهاز من إجمالى 393 جهاز بالمستشفى.

وفى سياق متصل تفقد مسعود، الأقسام المختلفة بالمركز الطبى، والتأكد من تقديم خدمات الرعاية الأولية، وطب الأسرة، وخدمات المبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدى، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولاده، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، وغيرها، بصورة جيدة، ومتابعة إجراءات تسجيل المواليد والوفيات، وتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد 19، وتم التأكد من حفظ الطعوم جيدا ووفقا لدرجات الحرارة المناسبة لها.

يأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وبعد زيارة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لمستشفى الحسينية المركزى، منذ عدة أسابيع، للوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها، والتأكيد على الدور الحيوى لها لخدمة أهالى شمال الشرقية، والتى تخدم أكثر من 408 ألف نسمة بنطاق بمركز ومدينة الحسينية، ومدن صان الحجر ومنشأة أبو عمر.