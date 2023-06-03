انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية اليوم بمادتى الفقه والحديث

جدة - نرمين السيد - يبدأ طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم السبت أعمال امتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2022 - 2023، حيث يؤدى طلاب القسم العلمى امتحان مادتى الفقه والحديث، فى كافة معاهد الجمهورية.





وصرح الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، بأنه ستكون هناك متابعة دورية من خلال فرق رصد مهمتها المرور على اللجان فى مختلف المحافظات والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة والجو العام للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميس. وأكد أن كل ما سيذكره الطلاب سيكون محل دراسة وتقدير، فالطلاب فى جل اهتماماتنا وفى المقام الأول، ونحن سنقدم لهم كل سبل الراحة والهدوء، وهذا حقهم علينا.

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