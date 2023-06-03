اتصال السيسى مع أمير قطر واستقبال جيل بايدن بالقاهرة يتصدران اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى (الأهرام) وتحت عنوان (مبادرة مصرية قطرية لدعم وإغاثة الشعب السودانى.. السيسى وتميم يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات والأوضاع الإقليمية)، ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسى أجرى، أمس، اتصالاً هاتفيا مع الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ودعمها وتطويرها فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما الوضع فى السودان.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى تصريحه بأن الزعيمين شددا، خلال الاتصال، على أهمية العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الإنسانية بالسودان، وتسهيل انسياب المساعدات الإغاثية وتجنيب المدنيين تداعيات القتال، وفى ذلك الإطار اتفقا على إطلاق مبادرة مشتركة لدعم وإغاثة الشعب السودانى، تهدف للتخفيف من آثار وتداعيات الأزمة الراهنة على الأشقاء السودانيين، خاصة اللاجئين، من خلال تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية لهم، على أن تتولى الجهات المعنية فى الدولتين وضع الأطر والآليات التنفيذية ذات الصلة.

أما صحيفة (الجمهورية) ذكرت - تحت عنوان (السيسى يعرب عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الممتدة بين القاهرة وواشنطن) - أن الرئيس السيسى، أعرب عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة والممتدة منذ عقود مع الولايات المتحدة، وذلك خلال استقباله والسيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، بقصر الاتحادية، أمس، السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، قوله إن السيدة انتصار السيسى، استقبلت فى مطار القاهرة الدولى، السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، فى مستهل زيارتها لمصر، والتى تمتد على مدار يومين.

وأضافت الصحيفة أن المستشار أحمد فهمى صرح بأن الرئيس السيسى والسيدة انتصار السيسى رحبا بالسيدة الأمريكية الأولى بقصر الاتحادية، حيث نقل الرئيس السيسى تحياته للرئيس الأمريكى جو بايدن.

وأشارت إلى أن السيدة الأمريكية الأولى نقلت تحيات الرئيس بايدن إلى الرئيس السيسى، مشيدة بحسن الاستقبال وكرم الضيافة فى مصر، معربة عن تقدير الولايات المتحدة حكومة وشعبًا لمصر.

وفى السياق ذاته.. وتحت عنوان (قرينة الرئيس السيسى: أرحب بالسيدة الأمريكية الأولى ضيفة عزيزة فى بلدها الثانى مصر)، ذكرت (الجمهورية) أن السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية رحبت- فى تدوينة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى - بزيارة السيدة جيل بايدن السيدة الأمريكية الأولى فى بلدها الثانى مصر، مبدية تطلعها لأن تكون الزيارة خطوة جديدة نحو تعزيز الصداقة المصرية الأمريكية.

وأضاف الصحيفة أن السيدة انتصار السيسى قالت: "تحل السيدة جيل بايدن السيدة الأمريكية الأولى، ضيفة عزيزة على مصر، وإننى إذ أرحب بها فى بلدها الثانى مصر، أتطلع لأن تكون الزيارة خطوة جديدة نحو تعزيز الصداقة المصرية الأمريكية، وأتمنى لها قضاء أفضل الأوقات فى أم الدنيا".

فيما ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) أن ناردوس بيكيلى المديرة التنفيذية للوكالة الإفريقية للتنمية "النيباد" أشادت - فى تصريح خلال زيارتها إلى القاهرة - بالجهود التى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحقيق الاستقرار ودعم التنمية فى القارة الإفريقية.

وأضافت الصحيفة أن بيكيلى قالت إن الرئيس السيسى يقوم بدور رئيسى على مستوى القارة لاسيما فيما يتعلق بالسلام وتسوية النزاعات وأيضا إعادة الإعمار والتنمية خاصة فى ضوء توليه رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات "النيباد" والمخولة بتنفيذ رؤية 2063.

وتابعت أن المديرة التنفيذية أضافت "أننا نتطلع إلى قيادة الرئيس السيسى الفعالة، والتى تجسدت فى مصر".. معربة عن سعادتها للعمل تحت قيادة الرئيس السيسى للجنة التوجيهية.

وتحت عنوان (مصر تحذر من تأثير "أزمات الديون" على الدول النامية)، ذكرت صحيفة (المصرى اليوم) أن وزير الخارجية سامح شكرى شدد - خلال مشاركته افتراضيًا، أمس، فى اجتماع أصدقاء تجمع (بريكس) الوزارى المنعقد فى مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا - على أن الأزمات الدولية الراهنة تتطلب حوارًا شاملًا بين الدول النامية بشأن سبل تعزيز السلم والرخاء، لافتًا إلى ما يواجهه النظام الاقتصادى العالمى من أزمات فى الغذاء والطاقة والديون والمناخ، ومؤكدا استمرار مصر فى لعب دور فاعل على صعيد تعزيز مصالح الدول النامية على المستوى الدولى ودعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب.

وأضافت الصحيفة أن الوزير شكرى أشار إلى أهمية تنويع الفرص الاقتصادية والشركاء التجاريين ومصادر التمويل، وكذا ما توليه مصر من أهمية لعلاقتها مع تجمع (بريكس) والدول النامية الأخرى التى تتشارك معها فى المواقف بشأن التحديات والفرص الاقتصادية العالمية، والالتزام بالعمل والتعاون متعدد الأطراف المبنى على السيادة الوطنية والاحترام المتبادل والفوائد المشتركة والتضامن.