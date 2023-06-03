السياحة تهدى قرينة الرئيس الأمريكى قلادة فرعونية

جدة - نرمين السيد - قدم وزير السياحة والآثار الدكتور أحمد عيسى والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيرى، اليوم السبت هدية تذكارية على شكل قلادة فرعونية للسيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن، وذلك فى ختام زيارتها لمنطقة الأهرامات بالجيزة.





وعبرت قرينة الرئيس الأمريكى عن بالغ الشكر والتقدير لهذه اللفتة. والقلادة عبارة جعران فرعونى من المشغولات ذات الألوان الفريدة التى تميز بها أجدادنا الفراعنة. وغادرت الدكتورة جيل بايدن، منطقة الأهرامات فى ختام جولة استمرت لأكثر من ساعة زارت خلالها تمثال أبو الهول والهرم الأكبر ومنطقة البانوراما. وفى منطقة البانوراما، حرصت السيدة الأولى الأمريكية على التقاط الصور التذكارية مع ابنتها اشلى وشقيقتها بونى. وكانت قرينة الرئيس الأمريكى، استهلت أمس زيارتها إلى القاهرة والتى تستمر لمدة يومين حيث استقبلها الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيدة قرينته، كما قامت بايدن بزيارة إلى الجامع الأزهر وإحدى مدارس التعليم الفنى.

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