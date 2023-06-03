جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك استكمالا لخطة وزارة الطيران المدنى فى استقطاب وجهات جديدة لتنشيط السياحة والحركة الجوية. ووجه رئيس الشركة المصرية للمطارات الطيار أحمد منصور- بحسب بيان، أمس الجمعة، بحسن استقبال الطائرة الجديدة وتسهيل جميع إجراءات الوصول، وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، وتقديم الورود، وتوزيع الهدايا التذكارية على السائحين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصول 171 سائحًا على أولى رحلات مطار طشقند لمطار الغردقة الدولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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