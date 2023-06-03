تنبيهات مهمة لطلاب الثانوية الأزهرية قبل الامتحان (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - انطلقت اليوم السبت، أعمال امتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2022 - 2023 للثانوية الأزهرية، حيث يؤدى طلاب القسم العلمى امتحان مادتى الفقه والحديث، فى كل معاهد الجمهورية.





وأصدر الأزهر الشريف، عددا، من التنبيهات المهمة لطلاب الثانوية الأزهرية قبل الامتحان اليوم. وصرح الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، بأنه ستكون هناك متابعة دورية من خلال فرق رصد مهمتها المرور على اللجان فى مختلف المحافظات والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة والجو العام للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر.

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