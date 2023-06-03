بتكليف من الرئيس.. شكرى يتوجه إلى أنقرة للمشاركة فى مراسم تنصيب أردوغان

جدة - نرمين السيد - صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية سيتوجه اليوم السبت إلى العاصمة التركية أنقرة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتمثيل مصر فى مراسم حفل تنصيب رئيس تركيا رجب طيب أردوغان.





وأوضح المتحدث باسم الخارجية، وفقا لبيان صحفى، أن مشاركة وزير الخارجية تأتى فى إطار التطور الذى يشهده مسار العلاقات المصرية التركية خلال الفترة الأخيرة، وحرص الدولتين على عودة العلاقات الثنائية إلى طبيعتها بشكل كامل بما يحقق طموحات الشعبين المصرى والتركى.

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