جيل بايدن تزور مدرسة السويدى الدولية للتكنولوجيا

جدة - نرمين السيد - رافق السيدة الأمريكية الأولى، الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم للتعليم الفنى، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس وحدة التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم، والمهندس عماد السويدى، رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إليكتروميتر، والمهندسة زينب السويدى، الرئيس التنفيذى للمدرسة ولفيف من قيادات مؤسسة قوى عاملة مصر.
وفى تدوينة، لها على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى، قالت جيل بايدن: "الشباب مثل بسملة وأحمد هم المستقبل والحاضر هنا فى مصر".
وأضافت أن مصر وأمريكا تعملان معا مع الشركات المحلية لتوفير التدريب أثناء الدراسة.
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