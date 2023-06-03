مطار الغردقة الدولى يستقبل أولى الرحلات من «طشقند - أوزبكستان»

جدة - نرمين السيد - استقبل اليوم السبت، مطار الغردقة الدولى، أولى رحلات شركة My freighter، القادمة من مطار "أوزبكستان - طشقند" على متنها 171 من السائحين، استكمالا لخطة وزارة الطيران المدنى فى استقطاب وجهات جديدة لتنشيط السياحة والحركة الجوية.





ووجه الطيار أحمد منصور التعليمات بحسن استقبال الطائرة الجديدة وتسهيل جميع إجراءات الوصول للسائحين، وبالفعل تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه water salute، واستقبال السائحين بالورود وتوزيع الهدايا التذكارية مع تمنيات فريق العمل بالمطار بقضاء إجازة ممتعة ورؤيتهم بالغردقة مرات أخرى. جدير بالذكر، أنه تم وضع جدول تشغيل للرحلة بواقع 5 رحلات شهريا.

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