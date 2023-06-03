رئيس الوزراء يبدأ زيارة لمحافظة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - بدأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، زيارة إلى محافظة الإسكندرية، اليوم السبت؛ لتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة، يرافقه المحافظة محمد الشريف.





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