مدبولى يتفقد مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وكان فى استقبال رئيس مجلس الوزراء لدى وصوله، محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ونائباه الدكتورة جاكلين عازر، والدكتور أحمد جمال.

واستهل رئيس مجلس الوزراء، الجولة بتأكيد حرصه على المتابعة الدورية للموقف التنفيذى الحالى للمشروعات التى تخدم المواطن فى مختلف المحافظات على أرض الواقع، لافتا إلى أن زيارته اليوم للإسكندرية تأتى بعد زيارة سابقة للمحافظة منذ فترة قصيرة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بضرورة متابعة سير العمل فى مختلف المشروعات والمخطط الزمنى لتنفيذها، لدفعها وسرعة إنجازها للمساهمة فى تيسير سبل الحياة على المواطنين، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة إليهم فى مختلف القطاعات والمجالات.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولى جولته بتفقد مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، حيث أوضح محافظ الإسكندرية أن هذا المشروع يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بوضع حلول جذرية من شأنها أن تسهم بشكل كبير فى الحد من الآثار الناجمة عن الزيادة الكبيرة فى كميات مياه الأمطار على محافظة الإسكندرية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تداعيات التغيرات المناخية.

وقال الدكتور وليد عبد العظيم، وكيل كلية الهندسة بجامعة الاسكندرية، استشارى تنفيذ المشروع، إن الاستراتيجية تهدف إلى الفصل الجزئى لشبكات الأمطار والصرف الصحى فى بعض المناطق المتضررة من تداعيات التغيرات المناخية فى موسم نوات الشتاء على أقرب مسطح مائى مباشر.

وأوضح أنه يتم تنفيذ الاستراتيجية على عدة مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى تنفيذ 9 مشروعات، تستهدف حل مشكلات تراكم وتجمع مياه الأمطار بمناطق ومساحات مخدومة للمشروع، وليس نقاطا ساخنة أو الكورنيش فقط، وذلك من خلال تجميع مياه الأمطار باستخدام الجريان السطحى للشوارع الجانبية وخطوط الانحدار بالشوارع الرئيسية والكورنيش.

واستكمل محافظ الإسكندرية، الشرح لرئيس مجلس الوزراء بالإشارة إلى لوحة تخطيطية توضح البدء فى تنفيذ ثلاثة مشروعات أخرى ضمن مشروعات المرحلة الأولى من الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار فى نطاق أحياء شرق والمنتزة أول، وذلك فى منطقة سموحة (النقل والهندسة - ميدان فيكتور عمانويل) وسيدى بشر (محمد نجيب وخالد بن الوليد وشارع 57).

وأضاف، أن جميع هذه المناطق تعتبر نقاطا ساخنة فى أوقات النوات وأماكن لتراكم مياه الأمطار بكميات كبيرة والتى كانت تعيق الحياة الطبيعية للمواطنين أثناء فترات النوات؛ بسبب عدم استيعاب شبكة الصرف الصحى لكميات الأمطار الهائلة التى تتعرض لها المحافظة فى فترة قصيرة.

وقال المحافظ إن المشروعات الثلاثة ستسهم فى القضاء تماما على أية تجمعات مياه فى منطقة فيكتور عمانويل وسموحة ومنطقة محمد نجيب بالكامل، مؤكدا أن هناك تنسيقا كاملا مع جميع الجهات والأجهزة المعنية لسرعة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات.

وأضاف أنه من المستهدف خدمة باقى المناطق بالمحافظة ضمن المخطط العام للاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة تباعا.

وفى هذا الإطار، أوضح نائبا المحافظ أنه يتم إعلام المواطنين أثناء تنفيذ تلك المشروعات، من خلال الإعلان على الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية ووسائل الإعلام عن خريطة العمل بالمشروعات وأسماء الشوارع التى يتم العمل فيها، والتى تتسبب أحياناً فى حدوث اختناقات مرورية خلال فترة التنفيذ، ويقوم مرور الإسكندرية بالتنسيق الكامل ووضع حلول سريعة لذلك.