جيل بايدن تزور مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية وتؤكد:شباب مصر حاضرها ومستقبلها

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 يونيو 2023 01:28 مساءً - زارت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، مدرسة السويدى الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات يرافقها الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة رئيس وحدة التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم، والمهندس عماد السويدى رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إليكتروميتر، والمهندسة زينب السويدى الرئيس التنفيذى للمدرسة، ولفيف من قيادات مؤسسة قوى عاملة مصر.

وفي تدوينة، لها على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى، قالت جيل بايدن "الشباب مثل بسملة وأحمد هم المستقبل والحاضر هنا فى مصر". وأضافت أن مصر وأمريكا تعملان معا مع الشركات المحلية لتوفير التدريب أثناء الدراسة.