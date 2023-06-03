ظهرت رسميا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - اعتمد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نتيجة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى، للعام الدراسى 2022-2023، بنسبة نجاح 83.31%، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.





كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.82%، وكذا نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 95.88%.

بيان بأعداد الطلاب

وأوضح جمال نور الدين، فى بيان للمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 63 ألفًا و308 طلاب وطالبة، تغيب منهم 370 طالبا وطالبة، حضر منهم الامتحانات 62 ألفًا و938 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 52 ألفًا و432 طالبًا، بنسبة 83.31%.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وجلال بازينه، رئيس غرفة النظام والمراقبة، وصلاح حسنين، وكيل لجنة النظام والمراقبة، وهانى حمدان، مدير غرفة العمليات.

المحافظ يهنئ الناجحين

ووجه محافظ كفر الشيخ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج فى الفصل الدراسى الثانى، و المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار فى المستقبل.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

وأعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية وعددهم 10 طلاب وطالبات، وكل منهم حصل على 279.5درجة، وهم خالد محمد اسماعيل عباس، مدرسة ناصر الأم للتعليم الأساسى بالحامول، 279.5درجة، والزهراء محمد على، مدرسة قلين الإعدادية بنات بإدارة قلين، وأحمد السيد عطية، مدرسة نجيب فوزى سالم بدسوق، وجنى أحمد عبدالحليم، تقسيم المعلمين للتعليم الأساسى بدسوق، وريواء الرفاعى على، بمدرسة الشهيد محمد هاشم قلين، ومنار سعد محمد بهجت، مدرسة الشهيد محمد هاشم بقلين، وسلم هشام على، مدرسة اللغات التجريبية بالحامول، ومحمود محمد محمود بمدرسة حسنى زهرة التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وأدم عبد المقصود مصطفى، مدرسة اللغات التجريبية بالحامول، ومنة الله عماد إبراهيم، مدرسة اللغات بالحامول.

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