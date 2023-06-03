وزيرة الهجرة تلتقى أسقف الكنيسة القبطية بلندن

جدة - نرمين السيد - ثمنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندى، مكانة الأنبا أنجيلوس أسقف الكنيسة القبطية بلندن، فى عموم المملكة المتحدة، والتى حظى بها على مدار السنوات ما جعله مبعوثاً لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لدى الحكومة البريطانية، وممثلا للكنيسة القبطية فى مجالس الحوار بين الأديان والحوار بين الكنائس، ما يعد عنصراً مهما من عناصر القوى الناعمة لمصر فى الخارج.





وذكر بيان لوزارة الهجرة، بأن الوزيرة دعت، خلال لقائها بالأنبا أنجيلوس، اليوم السبت، الجالية المصرية فى إنجلترا إلى المشاركة فى المؤتمر الثالث للمصريين بالخارج المقرر تنظيمه نهاية يوليو المقبل، وكذلك مؤتمر "مصر تستطيع بالتجارة والصناعة مع إفريقيا"، والذى سيعقد خلال الربع الأخير من العام الجارى.

وأشادت وزيرة الهجرة باهتمام الكنيسة القبطية والأنبا أنجيلوس بملف الشباب وحرصه على التواصل معهم والترابط بين المصريين فى المهجر، ما يشكل دعما أساسيا لاحتفاظهم بالهوية المصرية رغم البعد، مؤكدة أن الجاليات المصرية فى إنجلترا متميزة وتضم المزيد من العلماء والباحثين ورجال الفكر والعلم والاقتصاد والأعمال والأطباء والمهندسين والطلبة النابهين.

ونوهت بالتعاون الدائم والمستمر لتوفير الكوادر وتدريب ونقل الخبرات للوطن فى كافة القطاعات، سواء الصحة أو التعليم أو التكنولوجيا، وغيرها من المجالات التى يبرز فيها المصريون بالخارج عامة، وإنجلترا خاصة.

وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول مبادرات الوزارة التى تلعب الجالية المصرية فى بريطانيا دورا مهما فى تعظيم نجاحاتها والاستفادة منها، بما فى ذلك مجلس شباب العلماء والخبراء المصريين الذى تسعى الوزارة لأن يكون على أعلى مستوى من التميز العلمى، وجهود مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وخلق الفرصة البديلة للعمالة المصرية، ودعم شبكات الأطباء والعلماء المصريين، وتعظيم مشاركة المصريين فى الخارج فى المشروع الحديث الخاص بشركة المصريين فى الخارج للاستثمار.

ومن جهته، قال الأنبا أنجيلوس، الحاصل على وسام المملكة البريطانية بدرجة ضابط، "نتطلع إلى وجود تعاون مشترك بين وزارة الهجرة والكنيسة المصرية فى بريطانيا، التى تحظى بمكانة متميزة داخل المجتمع البريطانى، ومع أبناء الجالية المصرية المتميزين فى شتى المناحى العلمية والصحية والاجتماعية إلى جانب مجالات التنمية المستدامة، كما نسعى لتنمية العلاقات والترابط بين أبناء الوطن للتعظيم من أثرهم الإيجابى فى المجتمع وتأكيد أهميتهم".

وأشاد بدور السفير المصرى فى لندن والقنصل العام، حيث يحظيان بالكثير من الاحترام، داعيا وزيرة الهجرة إلى زيارة ولقاء الجالية المصرية والتعرف بشكل مباشر على طموحاتهم وآمالهم فيما يتعلق بدعم الترابط مع مصر، فيما وعدت وزيرة الهجرة بتلبية الدعوة فى أقرب فرصة.